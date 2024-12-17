AHMET ÇAKAR

bir gece izledik. 7 gol oldu ama inanın bana 17 gol de olabilirdi. Uzatmada bile Draguş'la Trabzonspor mutlak golü kaçırdı, top döndü Draguş manasız bir faul yaptı, uzatmanın 8. dakikasında da Ali Şahin kendi kalesine golü atıp Trabzonspor'un çok iyi direndiği bir maçı yine sıfır puanla tamamlamasına neden oldu.İki takımı da kutlamak lazım. Müthiş goller var. Özellikle ilk yarı bir gol, bir asist yapan Yunus Akgün res-i tali izledik. Galatasaray devreyi 2-1 önde kapadı ama ikinci yarı Abdülkerim'in ayağındaki topu kaptırması sonucu Trabzonspor beraberliği sağladı. Hemen ardından da öne geçti.ve 97'de maçı kazanmasını bildi. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa bu maç çok önemli bir kırılma noktasıdır.Maçın tek kötü unsuru skandal yönetim gösteren, çok kötü kararlar veren hakem Kadir sağlam. Hangisinden başlayayım…Rakibinin suratına dirsek atan Yunus'a bırakın kırmızıyı kart bile göstermedi. Trabzon'un ikinci golü öncesi faul falan yok, ardından gol geliyor. Abdülkerim'in mutlak sarı kartı es geçildi. G.Saray lehine verdiği penaltıda karar VAR ile geldi ve mutlak doğru. Ama eleştirilerin en büyüğünü yayıncı kuruluşa söylüyoruz. Trabzon'u 3-2 öne geçiren golde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. Peki bunu kim gösterecek, sıfırda kamerası olması gereken yayıncı kuruluş. Dedik ya Türk futbolunda birçok şey rezil hale gelmiş.