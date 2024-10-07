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AHMET ÇAKAR
Mertens’e kırmızıyı gösteremedi!

Mertens’e kırmızıyı gösteremedi!

07.10.2024, Pazartesi
Galatasaray birkaç haftadır öne geçtiği maçları kazanamıyordu. Bu çok rahatsız edici, kafalarda soru işareti getirici bir tabloydu. Dün akşam bu gerçekleşmedi. Aslında baktığımız vakit ilk yarıda Galatasaray iyi oynadı. Yunus art arda iyi maçlar çıkartıyor. İlk yarıda da kendisine atılan mükemmel pası iyi değerlendirip kalecinin üzerinden aşırtarak takımını öne geçirdi. Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. İkinci devre büyük oranda oyundan kopuyorlar. Her ne kadar Alanya'nın gücü fazla olmasa da Galatasaray'ın üzerine fazla gelemeseler de özellikle ikinci 45 dakikalar taraftar için can sıkıcı. Dün gece uzatma dakikalarında Alanyalı oyuncu kendisine çıkartılan topa iyi vursa kalenin üzerinden atmasa farklı olabilirdi. Galatasaray özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra temposu ve alan daraltmasında problemler yaşıyor. Sanki derbi galibiyetiyle çok şey başarıldı ve oyuncular ruhen tatile çıktı. Sonuçta; Galatasaray için rahatlama maçıydı ama 90+5'te Jelert'i oyuna almak 10 milyon Euro'nun boşa atıldığının göstergesidir. Gelelim hakeme; Mehmet Türkmen ilk yarıda Mertens'i mutlak atmalıydı. Rakibin yüzüne bilerek, isteyerek dirseği vurdu. Hadi Türkmen görmedi, VAR'da oturan hakem ne yapar? Neden uyarmaz? Böyle bir hata tüm doğruları, ortadan kaldırıveriyor.
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