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AHMET ÇAKAR
Hakem net penaltıyı vermedi

Hakem net penaltıyı vermedi

05.02.2024, Pazartesi
Dün gece iki isim başrol oynadı. Biri Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, diğeri ise maçın hakemi Arda Kardeşler. Semih Kılıçsoy, adeta tek başına Trabzonspor'a karşı oynadı ve maçı kazandırdı dersek abartmamış oluruz. Gerçekten de ilk yarının sonuna kadar Trabzonspor fazla pozisyon üretemese de Beşiktaş'ı döndürmedi, top oynatmadı, sürekli oyunu domine etti ama ilk yarıyı son dakikalarda yedikleri golle mağlup kapadılar. İkinci yarı Trabzonspor, Beşiktaş'ın üzerine çok gitti. En az iki tane yüzde 100 gol pozisyonları var. İkisini de Trezeguet kaçırdı. Maça baktığımızda asla skorun karşılığı değil. Beşiktaş iyi oynamadı. Trabzonspor ise iyi oynadığı dakikalarda, yani ilk yarıda pozisyon üretemedi. İki takım da problemliydi, bugünden itibaren Trabzonspor çok daha problemli hale gelecek.
Maçın diğer başrol oyuncusu Arda Kardeşler demiştik. Bazı maçları çok iyi yönetiyor, bazı maçlarda ise inanılmaz hatalar yapıyor. Dün gece için net söylüyorum, Beşiktaş'a maçı kazandıran isim sadece Semih değil, aynı zamanda da Arda Kardeşler. İlk yarının son dakikalarında Trabzonsporlu oyuncu Bardhi'ye yapılan mutlak bir penaltı var. Formadan çekiliyor, forma uzuyor, aynı zamanda diziyle de Bardhi'nin kalçasına bir darbe var. Top dönüyor, gol oluyor. Eğer o penaltı verilseydi ve Trabzonspor da penaltıyı atsaydı, Trabzonspor asla yenilmezdi demiyorum, mutlak kazanırdı.
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