AHMET ÇAKAR

Mükemmel yönetti

Galatasaray öldü öldü dirildi. Maç adeta direkten döndü. Şaka değil, tam 5 top Galatasaray adına direkten döndü ve sarı-kırmızılılar üç puanı son dakikalarda alıverdi. Söylenecek fazla bir şey yok. Galatasaray neredeyse tüm maç oyunu domine etti, rakibi bunalttı, pozisyonlar buldu, rakip kafayı kaldıramadı. Antep'se golünü bir duran toptan kafayla buldu, hepsi bu… Yoksa Antep'in oynadığı filan yok. Beşli savunmaya karşı Galatasaray, çoğu zaman da aslında kilidi açtı. Kalabalık Antep savunması, özellikle arkaya atılan toplarda çok hata yaptı. Kerem, İcardi, Mertens ilk yarıda bulduklarını değerlendiremediler. İkinci yarı Zaha girdi. Belki de maçı döndüren adam. Bitime 20 dakika kala yerden sert vurdu, hem Galatasaray'ın direk talihsizliğini kırdı hem de beraberliği getirdi. İşte bundan sonra son 20 dakika Türk futbol tarihinin en büyük baskısı oldu. Top neredeyse Antep'in ceza sahası içinde oynandı ama dakikalar da geçiyordu ki Barış Alper'in hayat öpücüğü geldi. Attığı gol kesinlikle çok zor, çaprazdan havadaki topa uzak direğe vurabilmek her babayiğidin harcı değil. Sonuçta Galatasaray çekirge gibi. İstanbulspor gibi Antep gibi rakiplere karşı zorlanıyor. İlk golü yiyor ama üç puanı kurtarmayı da beceriyor. Hakem Arda Kardeşler'i mükemmel buldum. Bir pozisyon var, penaltı tartışılır. İlk yarıda bir kornerde Antepli, İcardi'nin omuzlarına basıp kafayı vuruyor. Kural olarak penaltı. Ama günümüz futbolunda bu tür penaltıları vermek hem kolay değil hem de pek kabul görmüyor. İkinci yarıda Antep'in sağ beki yere düşerken topa eliyle temas ediyor ama bence penaltı değil. Dengesi bozulan Antepli'nin istemeden yere düşerken teması var. Karar doğru.

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