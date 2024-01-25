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Haberler Ahmet Çakar Başakşehir’e bu penaltıyı vermezdi
AHMET ÇAKAR
Başakşehir’e bu penaltıyı vermezdi

Başakşehir’e bu penaltıyı vermezdi

25.01.2024, Perşembe
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda belki de gitti geldi… Kaybedilecek iki puan çok şeyi değiştirecekti ama son saniyelerde işi bitirdiler. Aslında baktığımızda Fenerbahçe kazanmayı hak etti. Önemli pozisyonlar var. Neredeyse tek kale oynadılar. Tıpkı Samsunspor maçı gibi. Üstelik rakip ikinci yarıda 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra ha geldi ha gelecek diye düşünürken maç pekala berabere bitip Fenerbahçe iki puan kaybedebilirdi. Fenerbahçe aslında yapması gerekeni yaptı. Sağdan geldi, soldan geldi, şut çekti… Fenerbahçe'nin performansına söylenecek bir şey yok. İkinci yarıda da İsmail Kartal, Samsunspor maçında yaptığı hatayı yapmadı. Hem Batshuayi'yi hem Dzeko'yu çift forvet oynatıp golü bulmaya çalıştı. Fakat nasip son dakikaymış. Bir penaltı… 'İçeride mi-dışarıda mı' tartışması yapılabilir. Bence içeride ama penaltı mı değil mi, çok tartışılır. Her ne kadar Başakşehirli oyuncu dirseğini kaldırarak hacmini genişletmeye çalışsa da vurulan top, sağ pazusuna ve dirseğine geliyor. Ben olsam penaltıyı verir miyim diye düşündüm, vermem. Aynı penaltıyı Başakşehir yakalasa, son dakikada hakem verir miydi? Yüzde 100 eminim vermez ya da veremezdi. Ama baktığımızda Fenerbahçe yine sanki penaltı jokerini kullanıp yoluna devam ediyor gibi görünüyor.
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