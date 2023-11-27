AHMET ÇAKAR

Arda Kardeşler maçı Karagümrük'ten aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Samet'in pozisyonu tartışmasız bir penaltı. Kayarak yapılan bir hamlede, elin pozisyonu surat hizası değildir. Kayarak yapılan müdahalelerde, el-kol vücudun yanında olur ve doğal konumu da budur. Oysa ki Samet topa atladığında sağ kolunu ve dirseğini yukarı kaldırıp, topu kesiyor. Burada suratı kollamak diye bir şey söz konusu olamaz. Suratı kollama ancak kaleye yakın serbest vuruşlarda kurulan barajda olur. Sonuç olarak Kadıköy'de hakem faciası yaşanmıştır.

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BİTİGEN'İN PENALTI KARARI KESİNLİKLE DOĞRU

Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında kazandığı penaltı ve attığı gol dışında olumlu yaptığı hiçbir şey yok. Maçın başında Rosier'in kişisel gayreti ve Soner'in acemiliğiyle kazanılan penaltı sonunda Beşiktaş öne geçti. Ama sonra Samsunsporlu Marius, yılın gollerinden birini attı. İkinci yarıda da Samsun'un çok önemli pozisyonları varken bitime az bir süre kala Gedson'un şutu, Colley'ye çarpıp gol oldu. Aslında bu geçiş döneminde Beşiktaş'ın kötü de oynasa böyle bir deplasmandan üç puanla dönmesi, çok önemli. Abdulkadir Bitigen'i beğendim, verdiği penaltı kararı da kesinlikle doğru. Samsunsporlu Soner'in yaptığı gereksiz bir hareketti.