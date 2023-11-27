27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Kadıköy’de hakem faciası yaşandı
AHMET ÇAKAR
Kadıköy’de hakem faciası yaşandı

Kadıköy’de hakem faciası yaşandı

27.11.2023, Pazartesi

Arda Kardeşler maçı Karagümrük'ten aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Samet'in pozisyonu tartışmasız bir penaltı. Kayarak yapılan bir hamlede, elin pozisyonu surat hizası değildir. Kayarak yapılan müdahalelerde, el-kol vücudun yanında olur ve doğal konumu da budur. Oysa ki Samet topa atladığında sağ kolunu ve dirseğini yukarı kaldırıp, topu kesiyor. Burada suratı kollamak diye bir şey söz konusu olamaz. Suratı kollama ancak kaleye yakın serbest vuruşlarda kurulan barajda olur. Sonuç olarak Kadıköy'de hakem faciası yaşanmıştır.

***

BİTİGEN'İN PENALTI KARARI KESİNLİKLE DOĞRU
Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında kazandığı penaltı ve attığı gol dışında olumlu yaptığı hiçbir şey yok. Maçın başında Rosier'in kişisel gayreti ve Soner'in acemiliğiyle kazanılan penaltı sonunda Beşiktaş öne geçti. Ama sonra Samsunsporlu Marius, yılın gollerinden birini attı. İkinci yarıda da Samsun'un çok önemli pozisyonları varken bitime az bir süre kala Gedson'un şutu, Colley'ye çarpıp gol oldu. Aslında bu geçiş döneminde Beşiktaş'ın kötü de oynasa böyle bir deplasmandan üç puanla dönmesi, çok önemli. Abdulkadir Bitigen'i beğendim, verdiği penaltı kararı da kesinlikle doğru. Samsunsporlu Soner'in yaptığı gereksiz bir hareketti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yıldızlar sahaya geri döndü 26.11.2023 Pazar
Arda Kardeşler şaşkın ördek gibi! 13.11.2023 Pazartesi
Penaltı var mı, göremedik! 04.11.2023 Cumartesi
Makas anormal şekilde açılmış! 30.10.2023 Pazartesi
Rize’nin penaltısını çalamadı 29.10.2023 Pazar
Penaltının iptal edilmesi hata 23.10.2023 Pazartesi
Halil Umut Meler çok başarılıydı 22.10.2023 Pazar
Szymanski’nin verdiği mesaj! 29.09.2023 Cuma
Şansalan tek kelimeyle mükemmeldi 25.09.2023 Pazartesi
Kırmızı kart kesinlikle doğru 21.09.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA