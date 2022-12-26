AHMET ÇAKAR

Beşiktaş kaleyi bulan ilk şutunda beraberliği yakaladı. Komik ama gerçek. 86. dakikada Weghorst'un kafası, Gaziantep kalesindeki ilk pozisyondu, gol oldu ve Beşiktaş güç bela bir puanı kurtardı.

İlk yarı iyi başlayan Beşiktaş her geçen dakika kötü oynadı. İkinci devrede çok çok kötüydü. Defans oyuncularının müdahale edemediği topta Figueiredo golü buldu ama dün akşamın kara ismi hakem Atilla Karaoğlan'dı.

N'Koudou'nun vurduğu kafayı kırmızı kartla cezalandırmamak, üstelik VAR davetine rağmen cezalandırmamak yorum hatası falan değil düpedüz kasıttır. Yazıklar olsun böyle bir karara. Öyle ki Atilla Karaoğlan kendisine FIFA kokartı sağlayan bazı güç odaklarına şirin gözükmek için N'Koudou'yu atamadı. Atamayınca da bu kararın altında ezilip maçın ikinci yarısında tüm takdir haklarını Beşiktaş aleyhine kullandı.

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ABDULKADİR BİTİGEN'İ BEĞENMEDİM!



G.Saray çok tuhaf bir maç oynadı. İlk devre 5-6 olacak karşılaşma, 90 artılarda neredeyse berabere bitecekti. İlk yarıda Gomis'in duran toplardan iki golü var. Aslında bu yarıda her duran top neredeyse gol pozisyonu oldu ya da direkten döndü. Ama ikinci devre G.Saray tuhaf bir ritme girdi. Ne yaptığı belli değildi. Bu arada duran toptan yine golü yediler ve son 15 dakika stres oldular. 90 artılarda İstanbulspor öyle bir gol kaçırdı ki kaçırmak atmaktan daha zordu. O pozisyon gol olsa G.Saray'ın ligin en mütevazı takımına karşı puan kaybetmesi kaçınılmazdı.







Sonuçta G.Saray lider. İcardi gibi önemli bir eksiğine rağmen bu dönemi galibiyetle kapatması da anlamlı. Ama bu futbolla başka takımlar karşısında büyük problem yaşarlar. Hakem Abdulkadir Bitigen'i pek beğenmedim. Belki sonuca etkili bir hatası yoktu ama yanlış fauller, yanlış kartlar böyle bir karşılaşma için fazlaydı.