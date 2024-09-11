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Narin'in engelli ablası Tülin Güran neden öldü? Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:23
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Narin’in engelli ablası Tülin Güran neden öldü? Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran’ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 5 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'la ilgili soruşturma için bilgi ve belge istedi.

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