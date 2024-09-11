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Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'ın TikTok paylaşımları ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:14
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Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’ın TikTok paylaşımları ortaya çıktı!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Narin'in cenazesini il dışında yaşayan ağabeyi teslim alıp defnetti. Küçük Narin'in mezarı başında sinir krizi geçiren ağabey Baran Güran'ın TikTok paylaşımları ortaya çıktı.

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