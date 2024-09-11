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86 bin yıllık İnkaya Mağarası'ndan tarih fışkırdı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:24
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86 bin yıllık İnkaya Mağarası’ndan tarih fışkırdı

Çanakkale'de Paleolitik dönem (Eski/Kaba/Yontma Taş Çağı) insanlarının göçlerine ışık tutacak olan 86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda, 2024 kazı çalışmalarında yaklaşık 5 bin buluntuya ulaşıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, "Bunların o dönem insanları tarafından hangi amaçla ve işlevlerde kullanıldığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunlar, kazı sezonu bitiminde Troya Müzesi Müdürlüğü'nün depolarına teslim edilecek" dedi.

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