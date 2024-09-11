Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden sorgulanacak | Gözaltındaki 22 kişi kim?
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Bağlar Kaymakamlığı muhtar olan tutuklu sanık amca Salim Güran’ı görevden aldı. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan A Haber canlı yayınında amcanın yeniden sorgulanacağını belirtirken, gözaltındaki 22 kişinin kim olduklarını açıkladı. Adalet Bakanlığı, "Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor" şeklinde açıklama yaptı. İçişleri, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarının Diyarbakır'a gideceği öğrenildi.
Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
GÖZALTINDAKİ 22 KİŞİ KİM?
Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmada gözaltına alınan kişileri A Haber'de açıkladı.
Turan, "Babası, annesi, 6 amcası, 2 tane amcasının oğlu, 2 tane amcasının kızı, 2 tane kuzeni, halası, eniştesi, 2 tane yengesi, muhtar Salim Güran’ın 2 tane işçisi gözaltında." dedi.
AMCA YENİDEN SORGULANACAK
TUTUKLU AMCA GÖREVDEN ALINDI!
EK GÖZALTI KARARI
8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. anne Yüksel, baba Arif Güran ve iki ağabeyinin de bulunduğu 22 kişinin çapraz sorgusu Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen özel ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcığı da sorguları devam eden 22 şüpheli hakkında bir gün ek gözaltı süresi kararı aldı.
3 BAKAN DİYARBAKIR'A GİDİYOR
Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'a gidiyor. Bakanların Narin Güran'ın kabrini de ziyaret etmesi bekleniyor.
ADALET BAKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA
BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasına Bakanlık olarak müdahil olacaklarını açıkladı.
KÖY İMAMI SERBEST
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.
Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
KARA KUTU ANNE
Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda en ufak bir detayın dahi kaçırılmaması amacıyla titizlik içerisinde yapılan soruşturmada, amca Güran, cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarına rağmen suçlamaları kabul etmezken, gözler anne Yüksel Narin'e çevrildi.
Şüpheler Narin'in yakın çevresi üzerinde yoğunlaşırken, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturmanın merkezinde ise anne Yüksel Güran'ın yer aldığı ifade ediliyor.
Yetkililer, Narin olayında kara kutu olan annenin itirafları sonucu, Narin Güran cinayetindeki tüm sır perdesinin da aralanacağını belirtiyor.
İstanbul Adli Tıpı Kurumu'nda Narin'den alınan 91 numune üzerinde de detaylı inceleme yapılıyor. Adli Tıp Uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
İTİRAFÇI TUTUKLANDI
Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyordu. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.
Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.
Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."
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