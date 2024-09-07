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Kayıp Narin Güran için yeni ihbar geldi! Didik didik aranıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 08:14 Güncelleme: 07.09.2024 08:25
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Kayıp Narin Güran için yeni ihbar geldi! Didik didik aranıyor

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek habere odaklandı. Vatandaşlar "Narin bulundu mu?" sorularına yanıt ararken arama çalışmalarının 17. gününde hareketli dakikalar yaşandı. Narin'i arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma sualtı timleri küçük kızı köyü Tavşantepe Köyü'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir derede arama çalışmaları başlatıldı. Ancak çalışmalarda Narin'e ait bir ize rastlanmadı.

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