03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Tunç'tan Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama: Tutuklama kararı tedbirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:14 Güncelleme: 03.09.2024 12:37
ABONE OL
Bakan Tunç’tan Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama: Tutuklama kararı tedbirdi

21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin amcası S.G tutuklanırken konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör