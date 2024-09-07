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Site yönetimine vurgun iddiası! Aidatları toplayıp faize yatırmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 08:05 Güncelleme: 07.09.2024 08:19
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Site yönetimine vurgun iddiası! Aidatları toplayıp faize yatırmışlar

Avcılar’da bulunan 11 blok ve 365 daireden oluşan sitede yönetiminin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle site sakinleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitede yönetimin paraları kendi hesaplarında tutarak vade geliri elde ettikleri ve site için alınan mallara 3-4 katı fazla ödeme yapıldığı iddia edildi. İddialarla ilgili soruşturma açıldı.

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