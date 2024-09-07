07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana’da kural tanımayan sürücülere ceza!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 06:10
ABONE OL
Adana’da kural tanımayan sürücülere ceza!

Adana’da alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan uygulamada ceza yağdı. Alkollü araç kullananların yanı sıra trafik kurallarını tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör