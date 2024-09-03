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Kayıp Narin'in amcası hakkında şoke eden iddia! Aracından örnekler alınmış

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'den gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran tutuklandı. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen ve ifadesi de ortaya çıkan tutuklu amca hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Güran'ın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı iddia edilirken kayıp Narin'e ilişkin sosyal medyada yapılan bir yorum dikkat çekti. İşte detaylar...

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:04
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye nefesini tuttu 21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayına kilitlendi. Olayın adresi Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ydi. Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha evine dönmedi.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı!

İlk olarak Narin'i kendi imkanlarıyla arayan ailesi daha sonra aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek küçük kızın kayıp olduğunu bildirdi.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı!

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı!

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı!

AMCASININ ARACINDA DNA'SI BULUNDU!

Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği ise aynı çıktı. Ayrıca amca Salim Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.