03 Eylül 2024, Salı
Kayıp Narin'in amcası hakkında şoke eden iddia! Aracından örnekler alınmış
Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'den gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran tutuklandı. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen ve ifadesi de ortaya çıkan tutuklu amca hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Güran'ın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı iddia edilirken kayıp Narin'e ilişkin sosyal medyada yapılan bir yorum dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:04