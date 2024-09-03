Kayıp Narin'in amcası hakkında şoke eden iddia! Aracından örnekler alınmış

AMCASININ ARACINDA DNA'SI BULUNDU!

Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği ise aynı çıktı. Ayrıca amca Salim Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.