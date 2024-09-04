04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kayıp Narin bulundu mu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

Kayıp Narin bulundu mu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'den gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin'den haber var mı?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Salim Güran'ın avukatı tutuklama kararına itiraz ettiklerini açıklayarak amcanın "Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam" dediğini ifade etti. Peki Salim Güran'ın tutuklanması Narin'in kesin olarak bir cinayete kurban gittiği anlamına mı geliyor? 8 yaşındaki Narin nerede? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:10
Kayıp Narin bulundu mu? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayın adresi Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ydi. Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha evine dönmedi.

Kayıp Narin bulundu mu? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

İlk olarak Narin'i kendi imkanlarıyla arayan ailesi daha sonra aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek küçük kızın kayıp olduğunu bildirdi.

Kayıp Narin bulundu mu? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp Narin bulundu mu? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

AMCASININ ARACINDA DNA'SI BULUNDU!

Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği ise aynı çıktı. Ayrıca amca Salim Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

Kayıp Narin bulundu mu? Cesetsiz cinayet tartışması | İşte detaylar

BİR EVDE DAHA ARAMA YAPILDI

Amca Salim Güran'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü sırada yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine giden jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.