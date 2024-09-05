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Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrını araştırıyor. Bölgede Narin'i arama çalışmaları devam ederken, mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren bir arama yapıldı. Yerinden 6 metre derinliğindeki kokuyu alabilen eğitimli köpek de arama çalışmalarında yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:46
Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Narin Güran, 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra evine gelen ve 'amcama gidiyorum' diye annesi Yüksel Güran'dan izin aldıktan sonra evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüşen Narin'den bir daha haber alınamadı.

Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi.

Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi.

Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi.