Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi.