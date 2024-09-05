05 Eylül 2024, Perşembe
Kayıp Narin bulundu mu? Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor
Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrını araştırıyor. Bölgede Narin'i arama çalışmaları devam ederken, mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren bir arama yapıldı. Yerinden 6 metre derinliğindeki kokuyu alabilen eğitimli köpek de arama çalışmalarında yer aldı.
Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:46