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Kayıp Narin'in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos'ta neler yaşandı?

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi merakla bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorularına yanıt ararken Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. Küçük kızın kaybolmadan önceki son sözleri de ortaya çıktı. Peki küçük Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü neler yaşandı? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:22
Kayıp Narin’in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos’ta neler yaşandı?

Narin Güran, 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra evine gelen ve 'amcama gidiyorum' diye annesi Yüksel Güran'dan izin aldıktan sonra evden ayrıldı.

Evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüşen Narin'den bir daha haber alınamadı.

Kayıp Narin’in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos’ta neler yaşandı?

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp Narin’in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos’ta neler yaşandı?

Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı.

Kayıp Narin’in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos’ta neler yaşandı?

Psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlenen küçük kız Narin'le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin'e "Oyun oynayalım" dedi. Narin ise "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek oradan ayrıldı.

Kayıp Narin’in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos’ta neler yaşandı?

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.