06 Eylül 2024, Cuma
Kayıp Narin'in son sözü ortaya çıktı! 21 Ağustos'ta neler yaşandı?
Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi merakla bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorularına yanıt ararken Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. Küçük kızın kaybolmadan önceki son sözleri de ortaya çıktı. Peki küçük Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü neler yaşandı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:22