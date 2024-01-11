Seçil Erzan ile ilk yüzleşme! Para kaptıran futbolcularla mahkemede karşı karşıya gelecek

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan'ın 18 kişiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" ve 12 kez "Özel belgede sahtecilik" suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 3'ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan'ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin USD ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

İLK DURUŞMA 14 SAATTİ

İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması 20 Kasım 2022'de görüldü. Yaklaşık 14 saat süren ilk duruşmada sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Kerem Can, Hüseyin Eligül savunmalarını yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Emre Çolak, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır, Nurettin Gözaçan, Uğur Gözaşan ve Ömer Kahraman ise müşteki olarak dinlendi.