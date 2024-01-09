Seçil Erzan’ın tefeci dediği isim ilk kez konuştu! Faiz pazarlığı WhatsApp konuşmalarında: Ver 150 al 300...

Yüksek gelir getiren fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan, iddianamedeki ifadesinde, "Moci diye andığı Mojtaba Hakani'yle birlikte Süleyman Aslan isimli 'tefeciden' 10 milyon lira aldığını ve bu parayı 14 milyon TL olarak geri ödediğini, ayrıca 1 milyon 350 bin dolar daha alıp bu parayı 2 milyon 650 bin dolar olarak geri ödediğini" iddia etmişti.

Bir otomobilde ağlarken çekilen video kaydında da Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, Aslan, Erzan'la tanışmasını anlattı ve hakkındaki iddialara yanıt verdi.