İstanbul'da termometreler 0 dereceye yaklaşacak! Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarı yapılırken kar yağışının başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili kapsayacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'da geceleri hava sıcaklığı 0 dereceye yaklaşırken vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda yurt genelinde soğuk havanın etkisini sürdüreceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yoğun kar yağışının görüleceği ifade edildi.
Özellikle İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
YAĞIŞLI BİR HAFTA BEKLENİYOR
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
DOĞU İLLERDE DE KAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması tahmin edildiği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta ve Hakkâri'de 3 derece olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Akşam saatlerinden itibaren Van çevreleri ile Muş'un güneyinde kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
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