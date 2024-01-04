Seçil Erzan’ın şifreli mesajlarında Gürcistan detayı! Arda Turan ile fona yeni kurban arayışı

TEHDİT MESAJLARI TELEFONDAN ÇIKMADI

Seçil Erzan'ın 3 Mayıs 2023'te verdiği ifadesinde suçladığı kişilerden biri de eski futbolcu Semih Kaya ve menajer Fırat Özdemir'di. Seçil Erzan, Semih Kaya'nın "Sen burada yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız" diyerek kendisini tehdit ettiğini, Fırat Özdemir'in de "Türkiye'deki bütün usulsüzlükler benden sorulur, basın öğrenirse rezil olursun" dediğini iddia etmişti. Erzan, kırık olan telefon incelendiğinde Semih Kaya ile Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiklerinin ortaya çıkacağını söylemişti ancak bu yazışmalar telefonda bulunamadı. Hem Semih Kaya hem de Fırat Özdemir'in, Seçil Erzan'a tüm konuşmalarında "abla" diyerek hitap ettiği, Erzan'ın da onlara "ablacım" diye karşılık verdiği görülüyor.



İNTERNETTE BUNLARI ARAMIŞ

Seçil Erzan'ın telefonundan 11 Şubat 2023'te 10 kez "Gürcistan para birimi" ve "Gürcistan'dan para", 3 Mart 2023'te ise 11 kez "kg altın" ve "1 kg altın kaç TL" cümlelerini arattırdığı ortaya çıktı. Gürcistan aramalarının Seçil Erzan'ın Gürcistan'daki birinden para bulduğu, altın aramalarının da yine altınla borç bulduğu şeklinde yorumlandı. Ancak iddianamede ya da davayla ilgili klasörlerde Seçil Erzan'ın Gürcistan'da irtibata geçtiği kimse bulunmuyor.

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