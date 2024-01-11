11 Ocak 2024, Perşembe
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Seçil Erzan ile ilk yüzleşme! Para kaptıran futbolcularla mahkemede karşı karşıya gelecek
Fatih Terim Fonuyla birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan, yarın ikinci kez hakim karşısında. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak. Öte yandan Denizbank Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.