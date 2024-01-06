Seçil Erzan’ın kırık telefonundaki mesajlar tek tek ortaya çıkıyor! Fatih Terim’in şoförüyle dikkat çeken konuşma: Hakkınızı ödeyemem...

14 KASIM 2022

AKGÖZE: Selam Seçil nasılsınız, müsait değilsinizdir diye aramadım ne zaman uygunluk olursa bir 100 bin lira alabilir miyim? Zahmet olmazsa. ERZAN: OK. Umut haber ederim.

AKGÖZE: Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun.

ERZAN: Olur mu öyle 'Yazdığım görülmesin'

4 OCAK 2023

ERZAN: Selam Umut neredesin? Yazdığım görülmesin.

AKGÖZE: Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme.

ERZAN: Arayacağım seni.

20 OCAK 2023

AKGÖZE: Seçil Hanım hocam beni eve gönderdi ama ben sizi bekliyorum. Oyalanıyorum buralarda. Karşıya geçmedim, haberiniz olsun.

ERZAN: Umut çok özür dilerim.

AKGÖZE: Bugün gelmeyeyim mi?

ERZAN: Geç olacak stres yapıyorum.

AKGÖZE: Benim için sıkıntı yok, bekliyorum. Çünkü pazartesi kredi ödemem var, ödemek için param yok. 'Çanta alıp gelir misin?'