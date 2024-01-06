Seçil Erzan'ın kırık telefonundaki mesajlar tek tek ortaya çıkıyor! Fatih Terim'in şoförüyle dikkat çeken konuşma: Hakkınızı ödeyemem...
Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundaki mesajlara ulaşıldı. Erzan'ın tespit edilen yazışmalarında, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze ile temasta olduğu anlaşıldı. İşte o mesajlar...
Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı.
Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, yeni yazışmalar ortaya çıktı.
Seçil Erzan'ın kırık cep telefonunda tespit edilen yazışmalarda, Erzan'ın Fatih Terim'in şoförü Umut Akgöze ile de temasta olduğu görüldü.
"HAKKINIZI NASIL ÖDEYECEĞİM BİLMİYORUM"
Milliyet'te yer alan habere göre; Akgöze'nin de "fon"a dahil olduğu hatta aldığı para sonrası, "Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun" diye Erzan'a teşekkür ettiği görülüyor.
Yazışmalarda Erzan, Akgöze'yi mesajları kimsenin görmemesi konusunda uyarırken Akgöze de "Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme" yanıtını veriyor. Yine ikili arasında geçen konuşmalarda bazı şeyleri Fatih Terim'den gizli yaptıkları görülüyor. İkili arasında dosyaya yansıyan diyalogların bir kısmı şöyle:
9 KASIM 2022
AKGÖZE: Seçil Hanım günaydın. Müsait olduğunda ne kadarımız olmuş, bakabilir misiniz? Duruma göre biraz daha idare edip öyle çekerim bir miktar diye düşünüyorum.
ERZAN: Merhaba Umut arayacağım.
14 KASIM 2022
AKGÖZE: Selam Seçil nasılsınız, müsait değilsinizdir diye aramadım ne zaman uygunluk olursa bir 100 bin lira alabilir miyim? Zahmet olmazsa. ERZAN: OK. Umut haber ederim.
AKGÖZE: Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun.
ERZAN: Olur mu öyle 'Yazdığım görülmesin'
4 OCAK 2023
ERZAN: Selam Umut neredesin? Yazdığım görülmesin.
AKGÖZE: Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme.
ERZAN: Arayacağım seni.
20 OCAK 2023
AKGÖZE: Seçil Hanım hocam beni eve gönderdi ama ben sizi bekliyorum. Oyalanıyorum buralarda. Karşıya geçmedim, haberiniz olsun.
ERZAN: Umut çok özür dilerim.
AKGÖZE: Bugün gelmeyeyim mi?
ERZAN: Geç olacak stres yapıyorum.
AKGÖZE: Benim için sıkıntı yok, bekliyorum. Çünkü pazartesi kredi ödemem var, ödemek için param yok. 'Çanta alıp gelir misin?'
Erzan ve Akgöze arasında 17 Şubat'ta geçen konuşmada ise Erzan'ın Akgöze'ye vereceği parayı koymak için pastaneden çanta istediği anlaşılıyor. AKGÖZE: Ben şimdi geldim şubenin önündeyim, arabadayım sizden haber bekliyorum.
ERZAN: Umut Pelit'ten ufak bir çanta alıp gelir misin? İçinde çikolata olsun.
AKGÖZE: İşlem tamam. 'Hocayı hediye için aradım'
Erzan, bir konuşmada Terim'e ulaşamayınca Akgöze'ye, "Hoca telefonlarına bakmıyor mu? Bugün hediye için aradım" diyor.
Akgöze de, "Biraz ağrısı vardı bugün, olabilir bakmıyordur" diyor.
'HAYATIMIZ BOYUNCA RAHAT EDECEĞİZ'
Yazışmalarda, Erzan'ın telefonunda "Hoca Onur" diye kayıtlı olan Fulya Terim'in şoförü Onur Şimşek ile de para alışverişi olduğu anlaşılıyor. Erzan ve Şimşek'in arasındaki bazı yazışmalar şöyle:
30 ARALIK 2022
ŞİMŞEK: 44.300 dolar çıktı, bilgin olsun.
ERZAN: Günaydın ablacığım, sorun olur mu?
ŞİMŞEK: Hayır ablacığım
2 OCAK 2023
ŞİMŞEK: Bugün kesin konuşmamız lazım. Ahmet ağabeyle Merve Amerika'ya gidiyormuş.
ERZAN: Hemen konuşalım ara sen ısrarla. Arda vs kimseyle konuşmaz değil mi. Merve'yle çok samimi onlar
ŞİMŞEK: Yok abla Arda'yı aramaz onlar.
ERZAN: Mesut'la çok samimi onlar
ŞİMŞEK: Mesut üç kağıtçı onu aramaz.
26 OCAK 2023
ŞİMŞEK: Ablacığım Volkan yanındaymış.
ERZAN: Ötmez inşallah
28 ŞUBAT 2023
ERZAN: Ben geldim canım.
ŞİMŞEK: Tamamdır geleyim mi? Pelit'teyim ben.
ERZAN: Arabanın anahtarını vereyim sana torpidoda. Çaktırmadan alırsın.
ŞİMŞEK: Camdan kumandadan aç girmeyeyim içeri.
ERZAN: Açtım.
ŞİMŞEK: Aldım ablacığım.
Gayrimenkul satışı Erzan ve Şimşek'in bazı gayrimenkul satışları için iş birliği yaptıkları anlaşılıyor. Erzan mesajlarda "Sendekileri bu hafta bir çözsen Onur. Bütün hayatımız boyunca rahat edeceğiz maaile" diyor.
Ayrıca "1-1,5 bu hafta toplansa bize çok iyi olur. (...) Ben bitirdim her şeyi çünkü artık çıkmam gerekiyor" ifadelerini kullanıyor. Şimşek "Benim de çok ihtiyacım var biliyorsun. Hep diken üzerindeyim" yanıtını veriyor.
1947 YAZIŞMA DAVA DOSYASINDA
Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre; Fon dolandırıcılığı davasının sanıkları arasında yer alan zabıta Hüseyin Eligül'ün "30 yıldır tanırım, 500 bin dolara yakın para verdim" dediği Seçil Erzan ile yaptığı 1947 yazışma dava dosyasına girdi.
Fona para yatıranların sık sık arayıp para istemeleri üzerine Eligül, Erzan'a yazıp bilgilendirme yaptı. En çok da "İsmet amca" diye bahsettiği kişiyle ilgili mesaj attı.
9 Aralık 2022'de Seçil Erzan'a yolladığı mesajda, "Kızım müsait misin bu İsmet amca başımı ağrıtıyor" diye yazdı.
Erzan da "Haftaya cuma ok onun işi" diye yanıt verdi. Eligül 19 Aralık 2022'de Erzan'a, "Kızım İsmet amcayı unutma gözünü seveyim", 20 Aralık 2022'de de "Yavrum müsait misin bilmiyorum. İsmet amca sorun. '45 günlük dedin 3 ay oldu tamam mı benim işim' diyor" dedi.
Eligül, 27 Aralık 2022'de de "Kızım İsmet amcanın işi tamam mı? Arıyor açmadım" diye yazınca Seçil Erzan, "Hayır abi. Ben var da mı vermiyorum. Hayatımı riske attım. Yaşadığım, muhatap olduğum insanları bir bilsen. Toparlamaya çalışıyorum. Aklım gitti artık benim görmüyor musunuz. Ben semilyonu (Çorlu'daki evi) dün satışa verdim" diye sitem etti.
"BİR DAMLA GÖZYAŞINA DÜNYAYI DEĞİŞMEM"
Eligül de "Tamam kızım. Ben de veriyorum madem öyle. Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben" yanıtını verdi.
FLORYA'DAKİ KARDEŞİMİZ...
16 Ocak 2023'de Hüseyin Eligül, Erzan'a "Musa abi çağırdı yanına geldim" diye yazdı. Erzan da "Ne duymuş?" diye sordu. Eligül de "Kızım bir ortamdaymış. Birileri bizim bu işleri konuşuyormuş. Fatih hocayı 'Florya'daki kardeşimiz' falan diye konuşuyorlarmış.
'Paramızı çalıştırıyor, her ay iyi kazandırıyor' diyorlarmış. 'Biz niye 1.5 senedir bekliyoruz' diyor. 'Böyle olmayacak konuşalım' diyor. Bize geldi yardımcı olmak için, tüm şartları zorladık bunun karşılığı diye konuştu" yanıtını verdi.
"ÜZME KENDİNİ"
Erzan'ın, "Abi Candaş yanımda çok panik oldum elim ayağım titriyor. Arayamıyorum" demesi üzerine Eligül, "Tamam, üzme kendini. Musa 'Telaş etmesin' dedi" diye yazdı.
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