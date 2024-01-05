Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?
Seçil Erzan'ın şifresi çözülen kırık telefonundan çıkan yazışmalarda "Mahmut Amca" isimli biriyle konuşması dikkat çekti. 2 ayda yatırdığı 52 bin 700 doları 100 bin dolar olarak geri alan Mahmut Yılmaz'ın teşekkür etmesine karşılık Seçil Erzan'ın "Hayırlı işler Mahmut Amca" olarak yanıt verdiği görüldü.
Seçil Erzan'ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz'dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz'ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de "Hayırlı işler Mahmut Amca" diye yanıt verdi.
Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan'la akrabaydı. 16 Kasım 2011'de Erzan'a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Erzan, 5 Ocak 2023'te yine Mahmut Yılmaz'a başvurdu. Yılmaz'dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023'te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023'te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06'da Yılmaz'a haber verdi. Vadenin 15 Şubat'a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.
ÇOK KAZANÇLI OLDU
Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023'te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan'da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023'te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu'daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023'te Seçil Erzan'a "Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var" diyerek mesaj attı. Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16'da Seçil Erzan'a "Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu" diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz'a, "Hayırlı işler Mahmut Amca" diye yanıt verdi.
KARAKUTUDAN SON MESAJ: HEPİMİZ BİTTİK
- Topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklanmadan bir ay önce en yakın arkadaşı ve paraları taşıyan çantacısı Nazlı Can'a "Ben bittim" diye mesaj atıyor. Nazlı Can ise "Hepimiz bittik" diye yanıt veriyor. Erzan bir süre sonra artık mesajlarına da cevap vermeyen arkadaşına 9 Mart günü yeniden bir mesaj atarak "Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal" diyor. Nazlı Can buna karşılık "Nereye, bizi böyle bırakıp mı?" diye yazıyor. Bunun üzerine Erzan, "Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok" diye cevap veriyor. Ardından yazışma şöyle devam ediyor:
ÖYLE BİR BATAĞA SOKTUN Kİ
Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun?
Seçil Erzan: Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma. Hoşçakal...
PODOLSKİ VE BRUMA KANMADI
- Seçil Erzan'ın Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'le birlikte Muslera, Podolski ve Bruma'yı fona sokmak için çabaladığı ortaya çıktı. Muslera sisteme 500 bin dolar yatırırken, Podolski ve Bruma ise para vermedi.
Seçil Erzan'la en fazla konuşması olanlardan biri de Fatih Terim'le Panathinaikos'a transfer olan Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'di. 16 Aralık 2022'deki yazışmada Erzan, Çetin'e "Canım sen Muslera ve Poldi'yi mutlaka hallet" diyor. Çetin ise "Tamam Seçom" cevabını veriyor.
MUSLERA OKEY
İki gün sonra ise Seçil Erzan'ın "Yolunda mı her şey?" sorusunu Mert Çetin "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok" diye cevaplıyor. Aldığı cevaba sevinen Erzan "Süpersin. Diğerini de (Podolski) yapalım, onda çok var" diye yazıyor. Buna karşılık Çetin, "500 dedi (Muslera), yarın akşam gel bana dedi. Sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına" diyor.
Muslera - Podolski
POLDİ'Yİ DE İKNA ET
Seçil Erzan 1 Ocak 2023 günü Mert Çetin'e yazdığı mesajda, "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz" diyor. Mert Çetin bu mesajların ardından Muslera'yı ikna ederek 500 bin dolarını alıyor. Ancak Podolski ve Bruma sisteme para yatırmak istemiyor.
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