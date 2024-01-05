Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan'la en fazla konuşması olanlardan biri de Fatih Terim'le Panathinaikos'a transfer olan Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'di. 16 Aralık 2022'deki yazışmada Erzan, Çetin'e "Canım sen Muslera ve Poldi'yi mutlaka hallet" diyor. Çetin ise "Tamam Seçom" cevabını veriyor.



MUSLERA OKEY

İki gün sonra ise Seçil Erzan'ın "Yolunda mı her şey?" sorusunu Mert Çetin "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok" diye cevaplıyor. Aldığı cevaba sevinen Erzan "Süpersin. Diğerini de (Podolski) yapalım, onda çok var" diye yazıyor. Buna karşılık Çetin, "500 dedi (Muslera), yarın akşam gel bana dedi. Sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına" diyor.

Muslera - Podolski

POLDİ'Yİ DE İKNA ET

Seçil Erzan 1 Ocak 2023 günü Mert Çetin'e yazdığı mesajda, "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz" diyor. Mert Çetin bu mesajların ardından Muslera'yı ikna ederek 500 bin dolarını alıyor. Ancak Podolski ve Bruma sisteme para yatırmak istemiyor.