Bir ay önce evlendiği kocasını öldürmüştü! İfadesinde her şeyi anlattı
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Fırat Bozkurt ile Şirin Bozkurt, bir ay önce evlendi. Ancak üçüncü evliliklerini yapan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Önceki gece çıkan kavgada Şirin Bozkurt tarafından kalbinden bıçaklanan Fırat Bozkurt, hayatını kaybetti. Genç kadının ifadesi tüyler ürpertti.
Kan donduran cinayet önceki gece İzmir'de yaşandı. Gece saatlerinde 1 ay önce evlenen petshop işletmecisi Fırat Bozkurt ile kendisi gibi üçüncü evliliğini yapan ve sağlık teknikeri olan eşi Şirin Bozkurt arasında evde tartışma çıktı. İddiaya göre; Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt'u göğsünden bıçakladı.
Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Eve giden polis, kan donduran manzarayla karşılaştı.
EVDE 18 YAŞINDAKİ OĞLU DA VARDI…
Kanlar içinde yerde bulunan Fırat Bozkurt'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Genç adamın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şirin Bozkurt'un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olduğu ve gelen sesler üzerine salona koşup, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği anlaşıldı. Polis, Şirin Bozkurt ile oğlunu gözaltına aldı.
KENDİSİ TUTUKLANDI OĞLU SERBEST!
1 aylık eşi Fırat Bozkurt'u (43) göğsünden bıçaklayarak öldüren Şirin Bozkurt ile ilk eşinden oğlu 18 yaşındaki oğlu Ç.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.G., Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şirin Bozkurt ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukladı.
KATİL EŞİN İFADESİ KAN DONDURDU: GIRTLAĞIMA SARILIP…
Üçüncü eşini öldüren Şirin Bozkurt'un ifadesi ortaya çıktı. Gözyaşları içerisinde polise ifade veren Şirin Bozkurt, "Yaklaşık 1 ay önce evlendik. Fırat ile birlikte kavga etmeden önce dışarıda biraz alkol aldık. Alkol aldığımız mekânda da tartışmamız oldu. Önce ben eve geldim. Daha sonra eşim eve geldi.
Fırat'ın ikinci eşi nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Daha önce de çok kez Fırat'ın ikince eşi yüzünden tartışmalarımız olmuştu. Evde de tartışma devam etti. Fırat evde eşyalarını toplamaya başladı. Gırtlağıma sarılıp bana vurdu. Ben de kendimi savunmak için arbede sırasında bıçakla vurdum. Fırat yaralanınca ambulansı aradım. Bir anlık öfke ile bıçakladım. Çok pişmanım" dediği ortaya çıktı.
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