Bir ay önce evlendiği kocasını öldürmüştü! İfadesinde her şeyi anlattı

Fırat'ın ikinci eşi nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Daha önce de çok kez Fırat'ın ikince eşi yüzünden tartışmalarımız olmuştu. Evde de tartışma devam etti. Fırat evde eşyalarını toplamaya başladı. Gırtlağıma sarılıp bana vurdu. Ben de kendimi savunmak için arbede sırasında bıçakla vurdum. Fırat yaralanınca ambulansı aradım. Bir anlık öfke ile bıçakladım. Çok pişmanım" dediği ortaya çıktı.