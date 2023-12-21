İzmir Körfezi çamura bulandı! A Haber bölgede

TUNÇ SOYER'İN KÖRFEZ OYUNU

28 Ekim tarihinde iç körfez yerine zaten temiz olan orta körfezde kulaç atıp İzmirlilere seçim meydanlarında verdiği sözü tuttuğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in algı operasyonunu yine Körfez bozdu. Soyer'in "Körfez Temizleniyor" açıklamasından saatler sonra Karşıyaka sahilini balık ve yosun kokusunu andıran ağır bir koku kapladı. Deniz suyu da koyu kırmızı renge büründü. Havanın da güzel olması ile Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için sahillere akın eden on binlerce İzmirli, denizden etrafa yayılan pis koku nedeniyle zor anlar yaşadı.