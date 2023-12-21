İzmir Körfezi çamura bulandı! A Haber bölgede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez’i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez’i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. “Körfez’i temizledik” diyen altyapı ve üstyapı yerine eğlence yatırımlarına önem veren Tunç Soyer yine eleştirilerin hedefi oldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir'i sağanak yağış vurdu. Yağış sonrası rögar doldu, çamur Körfez'e aktı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
KODLU UYARILAR
Tayfun Er: Yağış gece saatlerinde başladı ve hala yağmaya devam ediyor. Saatlerdir yağış aralıksız olarak sürüyor. Metrekareye düşen yağış miktarı sürekli olarak yükseliyor. Meteoroloji Antalya ve Muğla için turuncu uyarı, Çanakkale, Manisa, Aydın ve İzmir ile ilgili de sarı uyarı verdi. İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesi en yüksek yağışı alan yerlerden oldu.
ÇAMUR KÖRFEZ'E AKIYOR
İzmir'de yağan yağış Körfez'e yansıdı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Poligon Deresi, Bayraklı'daki Melez Çayı, Arap Deresi ve Bayraklı Deresi vasıtasıyla yükseklerden gelen yağmur suyu Körfez'i kaplamış durumda. Şu anda İnciraltı mevkiinde Körfez'i çamura buladı. İzmir'de; Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Seferihisar ve Urla olmak üzere kilometrekareye 40 KG yağış düştü. Yağışların akşam 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.
İZMİR'E YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER
Kasım ayı oldukça yağışlı geçti. İzmir ortalamasının 2,5 katı yağış aldı. Bugün yağışların şiddetli olmaması ve saatlere yayılması barajların dolması açısından oldukça önemli. Bizler sabah saatlerinde Narlıdere ilçesindeydik. Burada şiddetli yağışın etkisiyle ve özellikle arıtma tesislerinin kapasitesinin arttırılamaması nedeniyle Naralıdere'deki arıtma tesisi şişti. Bu nedenle rögarların taşması ve kanalizasyon suyuyla karışmasıyla ortaya bu manzara ortaya çıktı. Ortaya İzmir'e yakışmayan görüntüler çıktı.
RÖGARLAR TAŞTI
Körfez'deki görüntüler sistemin çalışmadığını gösteriyor. Caddelerdeki rögorlar İzmir'in pek noktasında taştı. Taşan rögarlar menfezler aracılığıyla İzmir Körfezi'ne aktı.
TUNÇ SOYER'İN KÖRFEZ OYUNU
28 Ekim tarihinde iç körfez yerine zaten temiz olan orta körfezde kulaç atıp İzmirlilere seçim meydanlarında verdiği sözü tuttuğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in algı operasyonunu yine Körfez bozdu. Soyer'in "Körfez Temizleniyor" açıklamasından saatler sonra Karşıyaka sahilini balık ve yosun kokusunu andıran ağır bir koku kapladı. Deniz suyu da koyu kırmızı renge büründü. Havanın da güzel olması ile Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için sahillere akın eden on binlerce İzmirli, denizden etrafa yayılan pis koku nedeniyle zor anlar yaşadı.
VEHAMETİN RAPORU
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Körfez'in temiz olduğunu söylemişti ancak gerçek bakanlık raporunda ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in üç ayrı bölgesinden aldığı su numunelerini analiz ettirdi. Raporda, amonyak miktarı 19 kat yüksek çıktı. Kolibasili oranının da sınır değerinin çok üstünde olduğu belirlendi.
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