Trabzon’da hastanelik eden tırtıl paniği: Yoğun bakıma kaldırıldı

Tırtılın üzerindeki tüylerin dökülerek havaya savrulabildiği, bu tüylerin temas eden ciltte döküntülere neden olabildiğine dikkati çeken Ayçiçek, "Literatürde, bu tırtıla maruz kalma sonucu daha çok cilt lezyonlarıyla ilgili vakalar bildirilmiştir. Bizim vakamızda tırtılın hastanın boynunu ısırması sonucu önce boyun bölgesinde apse meydana gelmiş ve sonrasında o bölgedeki mikroorganizma kan yoluyla akciğere yayılarak çok sayıda apse lezyonu meydana getirmiştir." ifadesini kullandı.

Arzu Durmuş ise gittiği piknikte çardakta otururken boynunda batma hissettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yakınlarım başörtüme yapışmış tırtıl olduğunu fark etti. Boynumu incelediklerinde 30-40 diken benzeri şeyin cildime battığını fark ettiler. Birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolda ağrı ortaya çıktı. Çok defa acile gittim ama çare bulamadım. İki gün hastanede yattım yine de iyileşemedim. Halsizlik, yürüyememe ve solunum sıkıntısı üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldim. Allah razı olsun, onların sayesinde iyileştim. Başta hocalarım olmak üzere tüm hastane çalışanları, tedavimi çok güzel yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim."