CHP’li Tunç Soyer’den yıllardır CHP yönetimindeki İzmir hakkında çarpıcı sözler: 50 yıldır ihmal edildi

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURMUŞTU

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'nun yanında olan Soyer o dönemde yaptığı açıklamada "8 ay değişim için yeterli değil" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere kadar CHP liderliğini sürdürmesini doğru bulduğunu ifade etmişti.