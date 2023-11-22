CHP'li Tunç Soyer'den yıllardır CHP yönetimindeki İzmir hakkında çarpıcı sözler: 50 yıldır ihmal edildi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP yandaşı Halk TV ekranlarına konuk olurken, Özgür Özel yönetiminin şehirlerde anket yaparak belediye başkanı belirleme kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Soyer "Memnuniyet değerlendirmelerinden hiçbir çekincemiz yok. Bunlar kıymetli parametreler." ifadelerini kullanırken önceki CHP'li belediye başkanlarını hedef aldı. Soyer "Geçmişin 50 yılının ihmal edilmiş ne kadar soruun varsa bunları giderdik" ifadeleriyle yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'in ihmal edildiğini itiraf etti. İşte detaylar...
CHP'de yaşanan kurultay süreci öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.
KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURMUŞTU
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'nun yanında olan Soyer o dönemde yaptığı açıklamada "8 ay değişim için yeterli değil" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere kadar CHP liderliğini sürdürmesini doğru bulduğunu ifade etmişti.
ÖZEL SEÇİLİNCE ENDİŞE SARDI
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanacağından emin olan Soyer, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu desteğiyle CHP'nin yeni genel başkanı olması sonrası büyük bir şok yaşarken, tekrardan aday gösterilme endişesi yaşamaya başladı.
ADAYLIĞI TEHLİKEYE DÜŞTÜ
Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi yeniden adaylığı tehlikeye düşen Soyer'in morali, Özgür Özel'in aday belirleme sürecine ilişkin açıklamaları ile iyice bozuldu.
SOYER GİDİCİ Mİ?
Özel'in 'Başarıları anketlerle destekleniyor' diyen belediye başkanları arasında Soyer'in ismini saymaması siyaset kulislerinde 'Soyer gidici' yorumlarına neden oldu.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel katıldığı canlı yayında Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"MEMNUNİYET AZALDIYSA DİĞER ADAY ADAYLARI DÜŞÜNÜLEBİLİR"
Tunç Soyer yeniden aday olmak istediğini söyledi. Öncelikle belediyelerin CHP'de olduğu illerde anketler yapılacak. Memnuniyet varsa devam edecekler. Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir.
SOYER: HİÇBİR ÇEKİNCEMİZ YOK
Yücel'in sözleri sonrası peşine hemen canlı yayına bağlanan Tunç Soyer kendini savunmaya başladı. Soyer "Memnuniyet değerlendirmelerinden hiçbir çekincemiz yok. Bunlar kıymetli parametreler. Tabiki bu anketler yapılmalı" dedi.
"İZMİR 50 YILDIR İHMAL EDİLDİ"
Ancak Soyer yıllardır CHP yönetiminde büyük sorunlar yaşayan İzmir hakkında yaptığı açıklamada "Geçmişin 50 yılının ihmal edilmiş ne kadar soruun varsa bunları giderdik" diyerek İzmir'in yıllardır CHP tarafından hizmet alamadığını adeta itiraf etti.
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