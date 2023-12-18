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CHP'de İzmir krizi! Genel Merkez'in üstünü çizdiği Tunç Soyer'e başkaldırı: 2 başkan reddetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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CHP’de İzmir krizi! Genel Merkez’in üstünü çizdiği Tunç Soyer’e başkaldırı: 2 başkan reddetti

CHP'de Genel Merkez tarafından gözden çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir darbe de ilçe başkanlarından geldi. 4,5 yıllık görev süresi boyunca ilçe başkanlarının adeta yüzüne bakmayan Soyer, yerel seçim öncesi CHP'nin 30 ilçe başkanını sunum yapmak için toplantıya çağırdı. Ödemiş ve Selçuk ilçe başkanları bu güne kadar hiçbir taleplerine olumlu yanıt vermeyen Soyer'in davetine sert çıktı.

Geride kalan 4.5 yıllık süreçte partisinin ilçe başkanlarının görüş ve önerilerine önem vermeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi yeniden adaylığı tehlikeye düşünce partisinin 30 ilçe başkanını 4.5 yıllık icraatlarının anlatılacağı sunuma davet etti.

19 Aralık Salı günü Kültürpark'ta gerçekleştirilecek sunumun ardından Soyer'in ilçe başkanlarıyla Tarihi Asansör'de akşam yemeğinde bir araya gelmesi öngörüldü.

EKER VE ONBAŞIOĞLU "HAYIR" DEDİ
Soyer'in daveti CHP İlçe Başkanları Whatsapp grubunda duyuruldu. Ancak iddiaya göre Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker ile Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu'nun davete sıcak bakmadığı öğrenildi.

SERT ÇIKTILAR
Eker ve Onbaşıoğlu'nun, sunuma ve yemeğe katılmayacaklarına ilişkin, ilçe başkanları whatsapp grubuna mesaj attıkları ve toplantının geç kalınmış bir toplantı olduğunu, bugüne dek ilçe başkanlarını fikirlerinin alınmadığını, Büyükşehir'e yaptıkları işe alım müracaatlarının yanıtsız kaldığını dile getirdikleri iddia edildi. İki ilçe başkanının Soyer'in davetine olumsuz yanıt vermesi parti tabanında bomba etkisi yarattı.

Bazı partililerin Eker ve Onbaşıoğlu'nu ikna etmek için devreye girdikleri öne sürüldü. Şimdi tüm gözler 19 Aralık Salı günü yapılacak toplantıya çevrildi. Olumsuz yanıt veren iki ilçe başkanının son anda karar değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker

Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu

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