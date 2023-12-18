CHP’de İzmir krizi! Genel Merkez’in üstünü çizdiği Tunç Soyer’e başkaldırı: 2 başkan reddetti

SERT ÇIKTILAR

Eker ve Onbaşıoğlu'nun, sunuma ve yemeğe katılmayacaklarına ilişkin, ilçe başkanları whatsapp grubuna mesaj attıkları ve toplantının geç kalınmış bir toplantı olduğunu, bugüne dek ilçe başkanlarını fikirlerinin alınmadığını, Büyükşehir'e yaptıkları işe alım müracaatlarının yanıtsız kaldığını dile getirdikleri iddia edildi. İki ilçe başkanının Soyer'in davetine olumsuz yanıt vermesi parti tabanında bomba etkisi yarattı.