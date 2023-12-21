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İzmir Körfezi çamura bulandı! A Haber bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 12:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez’i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. “Körfez’i temizledik” diyen altyapı ve üstyapı yerine eğlence yatırımlarına önem veren Tunç Soyer yine eleştirilerin hedefi oldu.
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