İzmir Körfezi çamura bulandı! A Haber bölgede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez’i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. “Körfez’i temizledik” diyen altyapı ve üstyapı yerine eğlence yatırımlarına önem veren Tunç Soyer yine eleştirilerin hedefi oldu.

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