Sen nerede su arıtma nerede Soyer! CHP'li belediyeden halka "temizliyoruz" yalanı! Pislikleri denize yollamışlar
'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' hikayesi İzmir'de gerçek oldu. İZSU Genel Müdürlüğü'nün algı operasyonu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün 'suçüstü' operasyonu ile yerle bir oldu. "Yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıyoruz' yalanı ile İzmirlileri kandırmaya çalışan İZSU, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine gelen atık suları arıtmadan, denize kaçak deşarj ederken suçüstü yakalandı.
İZSU'nun geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıp 'temiz' dediği iç körfez, Çevre ve Şehirciliğin il sağlık müdürlüğü ile birlikte yaptığı ölçümlerde iddia edilenin aksine çok kirli çıktı. İZSU'nun altına imza attığı 'kamuoyunu yanıltma operasyonunun' yankıları hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de kentte kaçak deşarj skandalı patlak verdi.
ÇOK SAYIDA İHBAR GELDİ
Son 10 gündür Çiğli'de oturan vatandaşlardan CİMER'e ve Bakanlığın ihbar hattı ALO 181'e 100'ü aşkın pis koku şikayeti geldi. Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, kokunun kaynağını tespit edip önlem almak için çalışma başlattı.
ÖNLEM ALMAK YERİNE HEDEF ŞAŞIRTMAYI TERCİH ETTİ
Eylül ve Ekim aylarında kamuoyu ile paylaştığı deniz suyu analiz sonuçlarında insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerlerini yok denecek kadar az göstererek halkı yanıltan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku sorununda da benzer yöntem izlemeyi tercih etti. Önlem almak yerine her zaman olduğu gibi bu sefer de çareyi hedef şaşırtmakta buldu. İZSU, açıklama yaparak pis kokunun arıtma tesisinden değil Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklandığını öne sürdü. Ardından da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü denetim yapmamakla suçladı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' hikayesi İzmir'de gerçek oldu. Bakanlık, yaptığı denetimle İZSU'nun 'Sözde çevreci' maskesini düşürdü. Bölgedeki incelemelerini sürdüren bakanlığa bağlı ekipler, sanayi tesislerinin yanı sıra koku ölçümü yapmak için Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine de gitti. Ekipler tesiste koku ölçümü yaptığı sırada İZSU, İzmir'in dört bir yanından kolektörler aracılığı ile Arıtma tesisine yönlendirilen ve önemli bir bölümü insan dışkısı kaynaklı pis sudan oluşan atıkları arıtmadan, kaçak olarak denize baypas etti.
'Sözde çevreci' İZSU'nun altına imza attığı doğa katliamı, koku ölçümü yapan ekiplerin dikkati ve titiz çalışması sayesinde ortaya çıkarıldı. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler İZSU eliyle yaşanan çevre felaketini tuttuğu tutanakla kayıt altına aldı.
KAÇAK BYPASS FOTOĞRAF VE VİDEO İLE BELGELENDİ
Bakanlık, İzmir Körfezi'ne kaçak bypası, çektiği fotoğraf ve video görüntüleri ile belgeleyince, İZSU'nun kaçak deşarjı inkar etme olasılığı da böylece ortadan kalkmış oldu. Durum böyle olunca eldeki foto ve video görüntüleri ile adeta eli kolu bağlanan İZSU Tesis Sorumlusu, kaçak deşarja ilişkin bakanlığın tuttuğu tutanağın altına imza atmak zorunda kaldı. Bakanlık, 733 bin 036 lirası denize kaçak deşarjdan olmak üzere İZSU'ya toplamda 1 milyon 465 bin 898 lira para cezası kesti.
1 YILDIR SİSTEM VERİ AKTARMIYORMUŞ
Kesilen cezanın 586 bin 376 liralık bölümünü arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadan kaçak çalıştırılması oluştururken geriye kalan 146 bin 486 liralık kısmın ise arıtıldıktan sonra denize verilen gri sudaki parametreleri bakanlığa aktaran Atıksu durum izleme sisteminin yaklaşık 1 yıldır çalışmaması oluşturdu. Böylece İZSU'nun "Bakanlık arıtma tesisi çıkış suyunu denetliyor, çıkış suyu parametreleri yönetmeliğe uygun" savı da son denetimle çürütülmüş oldu. Bakanlık yetkilileri sistemin çalışmaması nedeniyle arıtıldıktan sonra denize verilen sudaki parametrelerin ilgili yönetmelikteki değerleri sağlayıp sağlamadığının arıtma tesisinden bakanlığa veri akışı olmadığı için 1 yıldır takip edilemediğini belirtti. Yetkililer daha önce bu konuda İZSU'ya gerekli uyarıların yapıldığını, ilgili yönetmelik uyarınca da 73 bin lira para cezası uygulandığını hatırlatıp "Tüm uyarılara rağmen aradan geçen süreçte İZSU sistemde arıza olduğunu öne sürüp verileri paylaşmamakta ısrar etti. Bu nedenle ceza miktarı katlanarak uygulandı." İfadelerine yer verdi.
KİRLİLİĞİN KAYNAĞI BELLİ OLDU
Yaşanan son olay, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte körfezin 3 ayrı noktasından aldığı deniz suyu örneklerinde amonyak ve insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerlerinin neden çok yüksek çıktığını da ortaya koymuş oldu.
BAKANLIK 3 AYRI NOKTADAN DENİZ SUYU ÖRNEĞİ ALMIŞTI
İZSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz eylül ayında iç körfezde deniz suyunu analiz etmiş ardından da elde edilen değerleri kamuoyu ile paylaşmıştı. İZSU'nun Balçova Özdilek açıklarında yaptığı ölçümlerde 100 mililitre deniz suyunda 10 adet olarak açıkladığı kolibasili miktarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 1000 adet üstü olarak tespit edilmişti. Yine Alsancak'ta belediyenin 24 olarak açıkladığı rakam sağlık müdürlüğünün yaptırdığı analizde diğerleri gibi 1000 üstü olarak tespit edilmişti. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarından alınan su numunesinde de diğerleri gibi kolibasili adedi binin üstü olarak tespit edilmişti.
AMONYAK MİKTARI OLMASI GEREKENDEN 19 KAT FAZLA ÇIKMIŞTI
İç körfezin içler acısı halini gösteren parametreler bunlarla da sınırlı kalmamıştı. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 4'te yer alan deniz suyunun genel kalite kriterlerine göre Çevre Şehirciliğin aldığı numune sonuçlarında litrede en fazla 0, 02 miligram olması gereken Amonyak miktarı Alsancak Liman açıklarında 0,35, Özdilek AVM ile Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarında ise sınır değerin tam 19 katı fazla yani 0, 37 miligram olarak tespit edilmişti. Ayrıca her üç noktada alınan numunede de deniz suyundaki çözünmüş oksijen miktarının standart değerin altında olduğu görülmüştü.
İZSU YALANLAMIŞTI AMA…
Yaşanan şok gelişme sonrası İZSU açıklama yaparak iddiaları yalanlamış, kolibasili ölçümüyle ilgili tek numune üzerinden genel ve bilimsel değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını öne sürmüştü.
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