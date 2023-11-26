Sen nerede su arıtma nerede Soyer! CHP'li belediyeden halka "temizliyoruz" yalanı! Pislikleri denize yollamışlar

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Yaşanan son olay, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte körfezin 3 ayrı noktasından aldığı deniz suyu örneklerinde amonyak ve insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerlerinin neden çok yüksek çıktığını da ortaya koymuş oldu.

BAKANLIK 3 AYRI NOKTADAN DENİZ SUYU ÖRNEĞİ ALMIŞTI

İZSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz eylül ayında iç körfezde deniz suyunu analiz etmiş ardından da elde edilen değerleri kamuoyu ile paylaşmıştı. İZSU'nun Balçova Özdilek açıklarında yaptığı ölçümlerde 100 mililitre deniz suyunda 10 adet olarak açıkladığı kolibasili miktarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 1000 adet üstü olarak tespit edilmişti. Yine Alsancak'ta belediyenin 24 olarak açıkladığı rakam sağlık müdürlüğünün yaptırdığı analizde diğerleri gibi 1000 üstü olarak tespit edilmişti. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarından alınan su numunesinde de diğerleri gibi kolibasili adedi binin üstü olarak tespit edilmişti.