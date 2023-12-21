Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
Kalyoncu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu’nun eniştesi, Fahri Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti. Kalyoncu’nun cenazesi bugün Çamlıca Camii’nde kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi. Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazına Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da katıldı.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu, hayatını kaybetti.
Fahri Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çamlıca Cami'ne getirildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, çocukları Bilal ve Hilal Kalyoncu ile yakınları taziyeleri kabul etti.
ACI GÜNÜNDE KALYON AİLESİ'Nİ YALNIZ BIRAKMADILAR
Aileyi acı gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak, eski bakanlar Muammer Güler, Mehmet Ağar, Nurettin Nebati, AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile sevenleri yalnız bırakmadı.
Kalyoncu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Cemal Kalyoncu'nun Eniştesi, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Dt. Songül Kalyoncu'nun Eşi Fahri Cengiz Kalyoncu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Cenaze namazı, 21.12.2023 Perşembe günü (bugün) İstanbul Çamlıca Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak olup, cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
ÇENGELKÖY MEZARLIĞI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Fahri Cengiz Kalyoncu için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
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