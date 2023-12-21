Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

Kalyoncu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Cemal Kalyoncu'nun Eniştesi, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Dt. Songül Kalyoncu'nun Eşi Fahri Cengiz Kalyoncu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Cenaze namazı, 21.12.2023 Perşembe günü (bugün) İstanbul Çamlıca Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak olup, cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

ÇENGELKÖY MEZARLIĞI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Fahri Cengiz Kalyoncu için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.