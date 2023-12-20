Büyük Marmara depremi kapıda mı? Peş peşe meydana gelen sarsıntılar neyin habercisi? Kandilli ve İTÜ’den İstanbul depremi açıklaması

Özener, bu depremlerin birbirinden farklı iki kol üzerindeki depremler olduğunu belirterek, "Önceki yıllarda da Marmara Bölgesi'nde yılda yaklaşık ortalama 900 tane depremimiz var. Bu 900 depremin 4 ila 5 tanesi, 4'ün üzerinde depremler. Dolayısıyla aslında bu yıl içinde de baktığımız gibi bunlar normal sismik aktivite yoğunluğu içerisinde değerlendirilebilir." dedi.

"GÜNDE 80 İLA 100 ARASINDA TÜM TÜRKİYE'DE VE YAKIN ÇEVRESİNDE DEPREMLER OLUYOR"

Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem beklendiğini belirten Özener, "Bu dünya üzerindeki bütün bilim insanlarının hemfikir olduğu bir konu. Böyle bir depremi maalesef biz göreceğiz. Biz toplum olarak, karar vericileri olarak bu depreme ne kadar hazırız? Biz bu konuda yoğunlaşsak aslında, deprem zararlarının azaltılması yönünde çabalarımızı yoğunlaştırsak daha faydalı olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.