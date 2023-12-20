Google'a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?
Sedad Hakkı Eldem, 1908 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk mimarlık tarihinde iz bırakan bir isimdir. Google'ın Doodle ile onu anması, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının önemli bir temsilcisine yapılan saygının bir göstergesidir. Peki Google'a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?
Sedad Hakkı Eldem, Türk mimarlık tarihinde iz bırakan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Google'ın Doodle ile kutladığı 115. yaş günü, onun önemli mirasını ve katkılarını hatırlamamıza vesile olmuştur. Eldem, Türk mimarlığına yaptığı değerli katkılarının yanı sıra, tarihi yapıların korunması konusundaki öncü rolüyle de bilinir. İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatına ilişkin detaylar...
SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?
Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir.
1924 yılında İstanbul'a döndü.[1] 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi.[2] 1932'de İstanbul'da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.
Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948'de Lozan'da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde (UIA) Türkiye'yi temsil etti. 1986'da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul'da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
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- Google'a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?
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