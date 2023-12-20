Google’a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?

Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir.