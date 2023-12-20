Zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?

Kara kışın en sert geçtiği dönem olan "zemheri" ayında, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin önemli ölçüde altına düşüyor. Soğuk havanın etkisiyle iyice hissedilen bu günlerde, zemheri ayının ne zaman olduğu ve bu dönemin özellikleri üzerine yapılan araştırmalar da hız kazanıyor. Zemheri, genellikle Aralık ve Ocak aylarında etkisini gösteren, kara kışın en dondurucu günlerini barındıran bir zaman dilimini ifade eder. İşte detayları...

ZEMHERİ NE ZAMAN?