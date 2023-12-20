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Zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?

Zemheri, kış mevsiminin en sert geçtiği dönem olarak bilinirken, meteoroloji uzmanlarının yaptığı analizlere göre bu sürecin ilk yarısında hava sıcaklıklarında belirgin dalgalanmalar yaşanıyor. Zemheri, genellikle Aralık ve Ocak aylarını içine alan kış sezonunun en soğuk ve çetin günlerini içerir. Peki zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?

Kara kışın en sert geçtiği dönem olan "zemheri" ayında, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin önemli ölçüde altına düşüyor. Soğuk havanın etkisiyle iyice hissedilen bu günlerde, zemheri ayının ne zaman olduğu ve bu dönemin özellikleri üzerine yapılan araştırmalar da hız kazanıyor. Zemheri, genellikle Aralık ve Ocak aylarında etkisini gösteren, kara kışın en dondurucu günlerini barındıran bir zaman dilimini ifade eder. İşte detayları...

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiştir.

ZEMHERİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

ZEMHERİ AYI HAKKINDA

Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.

Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır.

17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

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