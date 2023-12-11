Şampiyonlar Ligi soruşturması | Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı! İşte hesap görüntüleri...
Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan Eylül Öztürk de yayınladığı bir video ile aylık kazancını açıkladı. Ancak Öztürk, kazancını paylaşırken ödediği vergiyi açıklamadı.
Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezleri açmıştı. ABD'de 11 ev aldığına dair iddialar ortaya atıldı.
5 milyon dolarla kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.
Kara para iddialarını reddeden Eylül Öztürk, YouTube'da bir video paylaşarak e-ticaret üzerinden kazandığı parayı açıklayıp aylık kazancını anlattı.
Aylık gelirinin 1 milyon TL'ye ulaştığını belirten Eylül Öztürk, "Size aylık kazançlarımı paylaşacağım. Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum.
Sizlerin de sorabileceği tek soru; Vergisi ödendi mi? Evet ödendi. Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum.
Kazançlarımın tamamının kaynağı bunlardır. Dizi sinema sunuculuk tiyatro gelirlerim. Markamdan gelen paralar.
125 BİN DOLAR'DAN 10 EV
Kazandığım reklamlar. 10 tane tanesi 125 bin dolar'dan alınmış ev. Hepsi tek seferde de alınmamış evler.
Zamanla alınmış evler. Hepsi banka hesaplarında var zaten. Elde ettiğim kaynak A'dan Z'ye belirlidir.
Devlete 1 lira borcum yoktur. Varsa da cezasını öderiz" şeklinde konuştu.
Öztürk'ün, 1 Kasım - 30 Kasım tarihli hesap dökümünde ise 2 milyon TL kazandığı görüldü.
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