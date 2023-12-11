Topuğundan öyle bir şey çıktı ki! Muğla’da şoke eden olay: Tam 37 santim uzunluğunda...





SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Telin nereden geldiğini bulmak için ikisi özel olmak üzere hastane yönetimleri ile görüşen aile bir cevap alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nazika Kandemir, "Bu olay olmadan önce ayağımda kaşıntı ve bazen ağrı hissediyordum. Bir anda bu tel çıktı. Hastaneye gittik, ayağımda 5 parça halinde başka tellerin de olduğu söylendi. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Fakat bu telin nereden geldiğini öğrenmek, bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyorum" diyerek avukatı kanalıyla olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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