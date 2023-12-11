11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Topuğundan öyle bir şey çıktı ki! Muğla'da şoke eden olay: Tam 37 santim uzunluğunda...

Topuğundan öyle bir şey çıktı ki! Muğla'da şoke eden olay: Tam 37 santim uzunluğunda...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2023
ABONE OL
Topuğundan öyle bir şey çıktı ki! Muğla’da şoke eden olay: Tam 37 santim uzunluğunda...

Muğla'da yaşayan 58 yaşındaki Nazika Kandemir'in ayağından 37 santim uzunluğunda tel çıktı. Şoka giren kadın daha önce geçirdiği operasyonlarda ihmal olup olmadığının araştırılması için suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nazika Kandemir'in sağ ayak topuğunun üstünden 37 santimetre uzunluğunda tel çıktı. Daha önce geçirdiği operasyonlarda bir ihmal olup olmadığının tespiti ve telin nereden geldiğini bulmak için Kandemir, savcılığa ikisi özel üç hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Meke Mahallesi'nde yaşayan Nazika Kandemir, evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti. Ağrının geldiği bölümden tel çıktı. Bu şekilde bir telin kendi kendine çıkmasına ve hatta bacağında olmasına bir anlam veremeyen Kandemir ve ailesi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Kandemir'in ayaktan 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Ardından çekilen röntgende Kandemir'in ayağında 5 parça halinde başka tellerin olduğu ortaya çıktı.



SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Telin nereden geldiğini bulmak için ikisi özel olmak üzere hastane yönetimleri ile görüşen aile bir cevap alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nazika Kandemir, "Bu olay olmadan önce ayağımda kaşıntı ve bazen ağrı hissediyordum. Bir anda bu tel çıktı. Hastaneye gittik, ayağımda 5 parça halinde başka tellerin de olduğu söylendi. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Fakat bu telin nereden geldiğini öğrenmek, bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyorum" diyerek avukatı kanalıyla olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA