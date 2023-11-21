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5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası birçok sosyal medya fenomeni mercek altına alındı. Polat çiftiyle samimiyetleriyle bilinen Eylül Öztürk ve Kenan Öztürk hakkında da birçok iddia ortaya atıldı. 5 milyon dolar ile ABD'ye gittikleri ve 11 daire satın aldıkları ileri sürülen çiftin, soruşturmalar nedeniyle mal varlıklarını devretmeye başladığı iddiası gündeme geldi. Eylül Öztürk, konuyla ilgili Instagram hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:12
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5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası mercek altına alınan kişilerden biri de ABD'ye taşınan Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu.

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5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

Polat çiftiyle samimiyetleri dikkat çeken Eylül ve eşi Kenan Öztürk hakkında birçok iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire aldı.

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5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

Bunun yanında Öztürk çiftinin beş milyon dolarla (yaklaşık 144 milyon TL) ABD'ye gittiği ve çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği iddia edildi.

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5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

Çıkan haberler sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk şu ifadeleri kullandı:

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5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım?