5 milyon dolarlık kaçış! Eylül Öztürk ilk kez konuştu! Sözleri şüpheleri arttırdı

Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası birçok sosyal medya fenomeni mercek altına alındı. Polat çiftiyle samimiyetleriyle bilinen Eylül Öztürk ve Kenan Öztürk hakkında da birçok iddia ortaya atıldı. 5 milyon dolar ile ABD'ye gittikleri ve 11 daire satın aldıkları ileri sürülen çiftin, soruşturmalar nedeniyle mal varlıklarını devretmeye başladığı iddiası gündeme geldi. Eylül Öztürk, konuyla ilgili Instagram hesabından ilk kez açıklama yaptı.