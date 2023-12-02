Şampiyonlar ligi fenomenlerini korku sardı! Dilan Polat Eylül Öztürk’ün biletini kesti: Türkiye’ye dönmekten vazgeçti

KAYBEDENLER KULÜBÜ

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.