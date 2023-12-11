Sokak köpekleri 40 tavuğu birden telef etti! Kastamonu'da vatandaş isyan etti: Yetkililerden yardım bekliyoruz
Kastamonu’da yaklaşık 3 yıl önce çiftlik kurmak amacıyla tavuk yetiştirmeye başlayan kadının, bahçesindeki kümeste yetiştirdiği 40 tavuk sokak köpekleri tarafından telef edildi. Tavuklarını kaybeden Birgül Büyükkayaoğlu yaptığı açıklamada "Sokak köpekleri konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bütün emeklerim boşa gitti. 3 yıllık emeğim, hayallerim hepsi bitti” dedi. İşte detaylar...
Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan Birgül Büyükkayaoğlu, yaklaşık 3 yıl önce satın aldığı 3 tavuğu yetiştirmeye başladı. Tavuk çiftliği kurmanın hayalini kuran Birgül Büyükkayaoğlu'nun beslediği tavukların sayısı 40'a ulaştı. Büyükkayaoğlu'nun bahçesindeki kümese giren sokak köpekleri, 40 tavuğu telef etti. 3 yıldır emek vererek beslediği tavukları telef olan Büyükkayaoğlu, sokak köpekleri için bir çözüm üretilmesini istedi.
"KÖPEKLERİN SALDIRMASIYLA KÜMESTE 40 TANE TAVUĞUM TELEF OLMUŞ"
Beslediği tavukların yumurtasını satarak ev ekonomisine destek sağladığını ifade eden Birgül Büyükkayaoğlu, "Hayalim 3 tavuk ile başladığım bu işte çiftlik kurmaktı. 3 tavuktan, 3 yıllık süreçte yaklaşık 40-50 tane tavuk ürettim. 3 yıldır da tavukların yumurtasını satıp kendime ek gelir sağlıyordum, geçimimizi bu işle karşılıyorduk. Cuma günü öğle saatlerinde, ben işteyken komşularım aradı, 'tavuklarını sokak köpekleri telef ediyor, gel' dediler. Ben de işyerimden eve geldiğimde zaten kümeste 40 tane tavuğum telef olmuştu. Geriye 5 tane falan tavuğum kalmış. Onlar da kaybolmuştu. Onları da komşularımızla birlikte arayıp bulduk. Ben, bu tavuklara 3 yıldır emek veriyorum. Hayalim bir çiftlik kurup işlerimi büyütmekti. Ama şu anda elimde kalan sadece 3-5 tane tavuk. Onlar da zaten yaralılar. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
"EVİME GELDİĞİMDE TAVUKLARIMI TELEF OLMUŞ HALDE GÖRÜNCE YIKILDIM"
Tavuklarını görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Büyükkayaoğlu, "Evime geldiğimde tavuklarımı telef olmuş halde görünce yıkıldım. Ben şimdi tavuklarımı geçtim, kendi canımın peşine düştüm. Çünkü saat 06.00 gibi kalkıp işe gidiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Dün saat 07.00 gibi işe gitmek için evimden çıktım. Aaynı köpek sürüsüyle karşılaştım. Korktum, aracımı alıp işe öyle gitmek zorunda kaldım. Çünkü köpeklerden korktum. Sokak köpekleri konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bütün emeklerim boşa gitti. 3 yıllık emeğim, hayallerim hepsi bitti" diye konuştu.
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