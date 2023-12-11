Sokak köpekleri 40 tavuğu birden telef etti! Kastamonu’da vatandaş isyan etti: Yetkililerden yardım bekliyoruz





"KÖPEKLERİN SALDIRMASIYLA KÜMESTE 40 TANE TAVUĞUM TELEF OLMUŞ"



Beslediği tavukların yumurtasını satarak ev ekonomisine destek sağladığını ifade eden Birgül Büyükkayaoğlu, "Hayalim 3 tavuk ile başladığım bu işte çiftlik kurmaktı. 3 tavuktan, 3 yıllık süreçte yaklaşık 40-50 tane tavuk ürettim. 3 yıldır da tavukların yumurtasını satıp kendime ek gelir sağlıyordum, geçimimizi bu işle karşılıyorduk. Cuma günü öğle saatlerinde, ben işteyken komşularım aradı, 'tavuklarını sokak köpekleri telef ediyor, gel' dediler. Ben de işyerimden eve geldiğimde zaten kümeste 40 tane tavuğum telef olmuştu. Geriye 5 tane falan tavuğum kalmış. Onlar da kaybolmuştu. Onları da komşularımızla birlikte arayıp bulduk. Ben, bu tavuklara 3 yıldır emek veriyorum. Hayalim bir çiftlik kurup işlerimi büyütmekti. Ama şu anda elimde kalan sadece 3-5 tane tavuk. Onlar da zaten yaralılar. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.