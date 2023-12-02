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Haberler Galeri Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası 'Şampiyonlar Ligi'ne yönelik başlatılan soruşturmada söz konusu fenomenlere verilen yurt dışı yasağının ardından tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Tartışmaların hedefindeki isimlerden biri olan Eylül Öztürk'ten karar sonrası ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 02.12.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 13:13
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Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

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Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

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Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

"BAŞ ETMESİ ÇOK ZOR"

"Sevgili dostlar, gündemdeki konu ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten saat burada 3 oldu ve beni de uyku tutmadı."

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Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

"Biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak o fotoğrafta bulunan hem influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi ve son derece normal olarak akabinde bu soruşturma başlatıldı."