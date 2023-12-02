02 Aralık 2023, Cumartesi
Tüm mal varlığına el konulmuştu! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu
Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası 'Şampiyonlar Ligi'ne yönelik başlatılan soruşturmada söz konusu fenomenlere verilen yurt dışı yasağının ardından tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Tartışmaların hedefindeki isimlerden biri olan Eylül Öztürk'ten karar sonrası ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 02.12.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 13:13
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