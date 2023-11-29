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Haberler Galeri Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

Dilan-Engin Polat davası sonrası gözler "şampiyonlar ligi" masasına çevrildi. Polat çiftiyle yakın ilişkisi olan ve kısa sürede büyük bir zenginliğe kavuşan fenomenler hakkında incelemeler başlatıldı. Peşin parayla gittiği ABD'den 11 adet ev satın aldığı iddia edilen ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen Eylül Öztürk, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.11.2023 07:43
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Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine açılan kara para aklama davasında gözler diğer fenomenlere çevrildi.

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Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında soruşturma başlatılırken Dilan Polat'ın "şampiyonlar ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki isimlerin tamamı da soruşturma kapsamına dahil edildi.

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Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

Bu isimlerden bazılarına yurt dışına çıkma yasağı kondu.

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Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

O isimler arasında, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Alagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut yer aldı.

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Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

EYLÜL ÖZTÜRK YURT DIŞI YASAĞI HAKKINDA KONUŞTU

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Yurt dışı yasağına dahil edildiğini öğrenen Eylül Öztürk sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.