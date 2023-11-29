Yurt dışı yasağı konulan fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama: Sona yaklaşıyoruz

Dilan-Engin Polat davası sonrası gözler "şampiyonlar ligi" masasına çevrildi. Polat çiftiyle yakın ilişkisi olan ve kısa sürede büyük bir zenginliğe kavuşan fenomenler hakkında incelemeler başlatıldı. Peşin parayla gittiği ABD'den 11 adet ev satın aldığı iddia edilen ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen Eylül Öztürk, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.