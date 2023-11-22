22 Kasım 2023, Çarşamba
Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu
Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu sonrası okların çevrildiği isimlerden biri de Eylül Öztürk ve Kenan Özkan oldu. Polat çiftiyle yakın arkadaş olan ve kısa sürede büyük servete ulaşan çiftin ABD'de peşin parayla 11 daire aldığı iddiası gündeme oturdu. Milyonluk villaların eski ev sahibine devrettiği ileri sürülen Öztürk şimdi de fakirlik yarışına girdi. Ütü pozu alay konusu oldu.
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:49
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