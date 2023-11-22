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Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu sonrası okların çevrildiği isimlerden biri de Eylül Öztürk ve Kenan Özkan oldu. Polat çiftiyle yakın arkadaş olan ve kısa sürede büyük servete ulaşan çiftin ABD'de peşin parayla 11 daire aldığı iddiası gündeme oturdu. Milyonluk villaların eski ev sahibine devrettiği ileri sürülen Öztürk şimdi de fakirlik yarışına girdi. Ütü pozu alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:49
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Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

2017 yılına kadar İstanbul'da bir çatı katında yaşayan Eylül Öztürk, yayınladığı anne çocuk videolarıyla adını duyurdu. Dilan Polat ve Engin Polat'la tanışması sonrası hızla zenginleşen Öztürk, güzellik merkezi açtı.

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Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

ABD'de 11 ev ve kocası Kenan Özkan'a Rolls Royse alacak kadar servet yapan fenomen, bir süre önce Amerika'ya yerleşme kararı aldı.

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Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

Polatların tutuklanmasının ardından panikleyen Öztürk'ün Miami ve Florida'daki milyonluk villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'a devretmeye başladı.

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Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

EYLÜL ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Eylül Öztürk, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı, ancak takipçiler açıklamalarıyla tatmin olmadı ve Öztürk'ü yorum yağmuruna tuttu.

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Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

Eylül Öztürk açıklamasında, "Benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan bir takipçim varsa, ben desem ki 'o iş öyle değil, böyle desem inanacak mısınız?', inanmayacaksınız! Bütün bu sürece bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı, herkes çıktı bir açıklama yaptı. Kimse inanmadı. Önce 5 evle başladık, sonra 24 ev oldu, sonra bir 11'e düştü! Yani böyle iddiaya göre yazıyorlar…" ifadelerini kullandı.