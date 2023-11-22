Fenomenlerin ‘fakirlik’ yarışı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu

Eylül Öztürk açıklamasında, "Benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan bir takipçim varsa, ben desem ki 'o iş öyle değil, böyle desem inanacak mısınız?', inanmayacaksınız! Bütün bu sürece bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı, herkes çıktı bir açıklama yaptı. Kimse inanmadı. Önce 5 evle başladık, sonra 24 ev oldu, sonra bir 11'e düştü! Yani böyle iddiaya göre yazıyorlar…" ifadelerini kullandı.