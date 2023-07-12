İstanbul’da evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü! Bahçede polisi bekledi
Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Emre Aktaş tartıştığı anne ve babasını bıçakladı. Olayın ardından evlerinin bahçesinde polisi beklemeye başladı. İşte kan donduran vahşetin detayları...
İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam saat 22.30 sularında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, 40 yaşındaki annesi Fatma Aktaş ve 57 yaşındaki babası Rahmi Aktaş'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli Emre Aktaş'ın götürüldüğü polis merkezinde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
"İYİ BİR AİLE BABASI, EŞİ DE ÇOK İYİ BİR HANIMEFENDİYDİ"
Olaydan önce Rahmi Aktaş ile kahvehanede oturduğunu söyleyen Erdem Açıksöz, "Saat 22.00 gibi evlerine gitti. Bir komşusu gelip bize 'Rahmi Aktaş'ın oğlu babasını bıçakladı' dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç, otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk" dedi.
Olayın yaşandığı apartman sakinlerinden Ekrem Karaca ise, "Annesine düşkünlüğü vardı. Bizde şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu" şeklinde ifade etti.
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