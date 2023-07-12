’Maserati’li polisin şüpheli ölümü! Acılı eşten yürek yakan sözler: Çocuklarım babasız kaldı

Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.