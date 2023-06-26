Asrın felaketinde yıkılmıştı! Gaziantep’teki köy evleri villaları aratmıyor

Köy Evleri Saha Şefi Hakan Bilir Nurdağı Mesthöyük'te kaba inşaatların bittiğini belirterek, "Köy evleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şu an bütün bölgede inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mesthök köyündeyiz. Burada 17 köy evi var 3 tanesi teslim edildi diğerleri de bitme aşamasına geldi kaba inşaatı tamamen bitti şu an ince işlerdeyiz. İnşallah onlar da en kısa sürede teslim edilecek. Dünyada yapılmış en güvenli köy evleridir. En büyük depremlerde dahi bu binalarda çatlama olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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