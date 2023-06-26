Asrın felaketinde yıkılmıştı! Gaziantep'teki köy evleri villaları aratmıyor
6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Büyük yıkımdan en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evleri villaları aratmıyor. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. İlçede yapılan köy evleri görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmıyor.
İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.
Köy Evleri Saha Şefi Hakan Bilir Nurdağı Mesthöyük'te kaba inşaatların bittiğini belirterek, "Köy evleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şu an bütün bölgede inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mesthök köyündeyiz. Burada 17 köy evi var 3 tanesi teslim edildi diğerleri de bitme aşamasına geldi kaba inşaatı tamamen bitti şu an ince işlerdeyiz. İnşallah onlar da en kısa sürede teslim edilecek. Dünyada yapılmış en güvenli köy evleridir. En büyük depremlerde dahi bu binalarda çatlama olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran 2023 Aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu?
- LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...
- Kurban Bayramı Arefe günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?
- LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!
- Bayramda otobüsler ücretsiz mi 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda İETT, Marmaray, metro bedava mı?
- Mimarlara taş çıkarırlar! Yer altındaki hayat: Beton döküp ortaya çıkardılar
- 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?
- Çocuklu ailelere veriliyor! Ödemeler güncellendi! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...
- Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!
- VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- Borsa bugün açık mı, kapalı mı? Borsa 26-27 Haziran afere günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul bayram çalışma takvimi 2023!
- Başkan Erdoğan açıkladı! LGS tercihleri başladı mı? LGS ek kontenjan olacak mı, hangi illerde? MEB LGS TERCİH KILAVUZU...