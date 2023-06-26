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Asrın felaketinde yıkılmıştı! Gaziantep'teki köy evleri villaları aratmıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Asrın felaketinde yıkılmıştı! Gaziantep’teki köy evleri villaları aratmıyor

6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Büyük yıkımdan en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evleri villaları aratmıyor. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. İlçede yapılan köy evleri görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmıyor.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

Köy Evleri Saha Şefi Hakan Bilir Nurdağı Mesthöyük'te kaba inşaatların bittiğini belirterek, "Köy evleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şu an bütün bölgede inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mesthök köyündeyiz. Burada 17 köy evi var 3 tanesi teslim edildi diğerleri de bitme aşamasına geldi kaba inşaatı tamamen bitti şu an ince işlerdeyiz. İnşallah onlar da en kısa sürede teslim edilecek. Dünyada yapılmış en güvenli köy evleridir. En büyük depremlerde dahi bu binalarda çatlama olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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