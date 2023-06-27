Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 27 Haziran Aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu?
"Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bayram tatiliyle beraber 27 Haziran 2023 tarihlerinde eczaneler açık mı kapalı mı sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek bayramda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. İşte, detaylar...
"Bugün eczane ve hastaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczanelerin çalışma durumu merak konusu oluyor. 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Peki, 27 Haziran bugün Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?"
YARIN, AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler, 26 Haziran günü açık olacak. 27 Haziran arefe günü ise sabahtan öğleye kadar yarım gün çalışacak. Bu tarih ve saatten sonra bayramın son gününe kadar nöbetçi eczaneler çalışıyor olacak.
YARIN VE AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI/AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ AÇIK MI?
Aile Sağlığı Merkezi/Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından 26 Haziran Pazartesi günü de dahil kapalı olacak. Sağlık Ocakları, 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.
YARIN, AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HAASTANELER AÇIK MI?
26-27 Haziran tarihinde hastaneler kapalı olacak ve sadece hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet verecek.
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.
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