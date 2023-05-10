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Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da köy evleri hızla yükseliyor! Çalışmalar drone ile böyle görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da köy evleri hızla yükseliyor! Çalışmalar drone ile böyle görüntülendi

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, kırsal mahallelerde yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İli 5’inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu projesi çerçevesinde yapımına başlanan evlerdeki çalışmalar drone ile de görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın kırsal mahallelerinde de yöresel mimari ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre tek katlı köy evlerinin inşasına başladı.

Hatay'a 23 kilometre uzaklıktaki Altınözü ilçesinin Babatorun Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan afet evlerinin inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İli 5'inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu projesi çerçevesinde yapımına başlanan evlerdeki çalışmalar drone ile de görüntülendi.

Yürütülen çalışmalar bünyesinde 120 ile 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evlerinin bazılarının ortaya çıktığı görüldü.

Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen evlere kısa süre sonra pencere, kapı, mutfak dolaplarının takılıp, izolasyon ve çatı döşemesine geçileceği belirtildi.

Tek katlı bile olsa evlerin zeminine çok yoğun demir kullanıldığı gözlemlendi.

"EVLER TAMAMLANIYOR"

İnşaat Mühendisi Esra Abdulganioğlu, Altınözü'nün Babatorun Mahallesi'nde 17 Nisan'dan itibaren 500 köy evinin yapımına başladıklarını belirtti.

Bu bölgede 75 köy evi yapacaklarını kaydeden Abdülganioğlu, "25'inin inşaatına başladık hızla devam ediyoruz. Tek katlı yöresel mimariye uygun tek katlı olarak yapılıyor. 3+1 şeklinde planlandı. Buradaki vatandaşlarımızın rahat edebileceği şekilde dizayn ediliyor. 3 ev neredeyse tamamlandı. Bir yıl sürecek bir proje bu süre zarfında hepsini tamamlanacaktır" dedi.

Afet evleri hızla yükseliyor! AFET EVLERİ HIZLA YÜKSELİYOR!
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