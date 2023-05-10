Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da köy evleri hızla yükseliyor! Çalışmalar drone ile böyle görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın kırsal mahallelerinde de yöresel mimari ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre tek katlı köy evlerinin inşasına başladı.